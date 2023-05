Accesso Cybertempesta: tanto supporto per i temi più popolari nel nuovo set di Yu-Gi-Oh!

Accesso Cybertempesta è arrivato nelle edicole e nei negozi specializzati italiani il 5 maggio: si tratta del nuovissimo Core Set di Yu-Gi-Oh!, che promette, con la sua cardlist e con le sue nuove meccaniche, di scuoterne dal profondo il metagame. Ce la farà?

Le specifiche di Accesso Cybertempesta

Come sempre, partiamo dalle specifiche del set. Accesso Cybertempesta è stato annunciato a metà marzo da Konami per il TCG occidentale, mentre è arrivato in giappone il 14 gennaio 2023. Si tratta del dodicesimo (e ultimo) set della Serie 11 del GCC tratto dalla penna del compianto mangaka Kazuki Takahashi, e arriva appena dopo Ipernova Fotonica, il set della “rivoluzione” Kashtira e prima di Duelist Nexus, che inaugurerà la Serie 12 di Yu-Gi-Oh!. Si tratta dunque di un set “di transizione”, specie dopo che Ipernova Fotonica ha pesantemente inciso sul metagame del gioco di carte collezionabili e sapendo che Duelist Nexus introdurrà un nuovo tipo di mostro, i Mostri Illusione.

Con prefisso CYAC, Accesso Cybertempesta comprende 100 carte nella sua versione occidentale, contro le 80 carte della versione OCG e le 125 carte del Master Set giapponese. Le 100 carte che potete trovare in ogni pacchetto del set sono divise in 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. Tre carte, poi, sono disponibili anche nella rarissima versione Starlight Rare: esse sono Drago Firewall Singolarità (che è anche la cover card del set), Orgoglio d’Oro - Carro Carrie e Visas Starfrost. Se i primi due mostri hanno solo una variant Rara Starlight, Visas Starfrost può essere trovato solo in versione Starlight, il che lo rende una carta davvero rarissima, che ha già superato i 150 Euro sul mercato secondario a tre settimane dall’uscita del set. Fortunatamente, se proprio volete costruire un deck attorno a questa carta, potete recuperare la versione di Forza Dimensionale (DIFO), che costa circa 25 Euro sul mercato secondario. In termini di puro collezionismo, dunque, Cyberstorm Access è un’espansione senza infamia e senza lode: 100 carte, quasi tutte piuttosto facili da trovare tra i booster e il mercato secondario, nessuna a prezzi troppo alti (eccetto il già citato Visas Starfrost, che però non ci sentiamo di inserire appieno nella cardlist del set). Dalla nostra esperienza di unboxing, effettuata grazie ad un booster set da 24 bustine inviatoci da Konami, possiamo confermare che i pull rate sono più o meno quelli di ogni espansione mainline uscita finora, con una Super Rara per bustina, insieme a tre Ultra Rare e due Rare Segrete in tutto il booster.

Una nota di merito e una di demerito sotto questo fronte: la prima è per le illustrazioni, come sempre davvero curate, specie per alcuni archetipi; la seconda è per l’elevata decentratura delle carte più rare, soprattutto delle Ultra Rare, che speriamo sia dovuta solo a un errore nei set pre-lancio destinati alla stampa.

Tanto supporto per i temi “classici”

Passando ora ai termini prettamente ludici, non possiamo che apprezzare il tentativo di supportare tantissimi temi diversi tra loro con Accesso Cybertempesta, che riflette d’altro canto il ruolo di “chiusura” del set per la Serie 11. Non è un caso che le nuove introduzioni di peso si limitino ad un solo tema, anch’esso basato sulla storia di Visas Starfrost. Il nuovo tema si chiama Mannadium e, come tutte le nuove introduzioni nel TCG, per il momento non ha gioco nel metagame, ma potrebbe sicuramente vederlo in futuro, a seconda di come andrà evolvendosi il supporto con le prossime espansioni. Il deck è focalizzato sui mostri Synchro e su una strategia combo basata su Mannadium Riumheart, un mostro con effetto che permette di pescare dal deck un Mostro Mannadium al turno.

Il piatto forte di Access Cybertempesta è comunque dato dal supporto per gli archetipi già in auge nel TCG Konami. Il principale è l’archetipico Cyberso-Firewall, che ottiene varie carte di supporto, tra cui la cover card stessa del set, Drago Firewall Singolarità. Tra le altre carte interessanti per questo tema abbiamo il Difenditore Firewall, che può essere usato come materiale per un’evocazione Link e che permette di evocare a sua volta il Fantasma Firewall.

Quest’ultimo può a sua volta essere utilizzato come materiale per un’evocazione Link e vi permette di pescare una magia o trappola Cynet, come Cynet Firewall e Circuito Cynet. Infine, il Drago Firewall Singolarità si comporta da boss monster del tema, grazie anche al supporto dato da Protetcodificatore Trasmittente, altro mostro Link introdotto proprio con Accesso Cybertempesta. Segue a ruota il supporto per il tema Orgoglio d’Oro (o Gold Pride, che dir si voglia), che si basa su Orgoglio d’Oro - Rotola Palla, un mostro con effetto di Livello 5 che, come il resto del suo archetipo, si può evocare specialmente molto facilmente dalla mano (basta avere meno LP dell’avversario); e su Orgoglio d’Oro - Flipper, un mostro fusione il cui effetto sinergizza con Rotola Palla e che vi permette di sbarazzarvi di diverse carte dell’avversario al contempo, sia tramite attacco che usando l’effetto del mostro Fusione.

Infine, Orgoglio d’Oro - Carro Carrie è un “peschino” molto utile per l’archetipo, che permette di pescare una carta magia Orgoglio d’Oro dal deck e di mandare dalla mano al cimitero un mostro dello stesso tema, per poi evocare specialmente un Orgoglio d’Oro - Capitan Carrie dal deck o dal cimitero. Infine, altri due archetipi ricevono un po’ di amore da Konami: parliamo di Samurai Superpesante e Albaz-Dispia-Bystial, che ricevono una manciata di nuove carte ciascuno. Nel secondo caso il grosso del supporto si basa sull’evocazione dei due potenti Synchro Bystial Dis Pater e Luluwalilith Dispiana, sfruttando carte tuner come la nuova Guida Quem, la Virtuosa, o gli effetti della trappola Studio del Marchiato. L’archetipo Samurai Superpesante (o Samurai più in generale) si arricchisce invece con alcune carte davvero mica male, tra cui ben due starter per la sua combo, ovvero Samurai Superpesante Motocicletta e Samurai Superpesante Prodigio Wakaushi, con quest’ultima in particolare che permette varie evocazioni speciali per turno con il suo doppio effetto.