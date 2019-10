Gli accessori per capelli a tema Demon Slayer invadono il Giappone

Fin dalla sua primissima presentazione, l'apprezzatissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Koyoharu Gotouge, sia l'opera cartacea che quella animata hanno saputo conquistare il pubblico per la sua storia, i suoi personaggi e il suo stile artistico.

Com'era facilmente immaginabile, oltre agli innumerevoli risultati ottenuti in termini di copie vendute, con milioni di fan sparsi in tutto il mondo desiderosi di scoprire come l'avventura proseguirà, numerose compagnie hanno iniziato a vendere innumerevoli prodotti a tema pensati per capitalizzare al massimo sul franchise. Recentemente, però, ciò che ha saputo conquistare il cuore del pubblico può riassumersi in una lunga serie d'accessori per capelli in vetro venduti a un prezzo di 715 yen, ovvero sei dollari. In totale sono disponibili 15 diverse versioni, ognuna con un disegno relativo a uno dei personaggi presenti nell'opera, ovvero:

Tanjirō Kamado

Nezuko Kamado

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibara

Sabito

Giyū Tomioka

Shinobu Kocho

Kyōjurō Rengoku

Tengen Uzui

Mitsuri Kanroji

Muichirō Tokitō

Gyōmei Himejima

Obanai Iguro

Sanemi Shinazugawa

Demon Slaying Corps

I vari articoli sono attualmente disponibili per i preorder in vari rivenditori per prodotti a tema anime/manga e saranno rilasciati a fine novembre. A quanto pare, però, l'idea sembra aver già riscosso un grande successo in Giappone, dove i preordini sono schizzati alle stelle in poche ore, segno ancor più evidente degli enormi risultati ottenuti dalla produzione.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è incentrato sulle vicende di un ragazzo chiamato Tanjiro, il quale dopo essersi occupato di alcune commissioni che lo hanno tenuto lontano da casa per un'intera giornata, sulla via del ritorno finisce con il ritrovare la sua intera famiglia fatta a pezzi. L'unica a essersi salvata è la sua sorellina Nezuka, ora però trasformatasi in un demone. Tanjiro deciderà quindi d'intraprendere un lungo e disperato viaggio insieme a Nezuka per scoprire come farla tornare umana.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata all'anime Demon Slayer. Recentemente sono state inoltre svelate varie informazioni legate alla nuova opera teatrale dedicata al franchise.