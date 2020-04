Accolta positivamente dai fan la prima puntata della terza stagione di Kingdom

Era il lontano 2006 quando il primo capitolo di Kingdom debuttava sulla rivista Weekly Young Jump. Dovettero passare sei anni da quel lancio per vedere la serie ideata da Yasuhisa Hara avere un adattamento animato. Era il 2012 e due anni dopo sarebbe stata trasmessa anche una seconda stagione a continuare quanto narrato nel manga.

Sebbene le prime due stagioni abbiano ricevuto molte critiche specialmente dal punto di vista tecnico e qualitativo a livello di animazioni, negli anni seguenti gli appassionati non hanno mai smesso di sperare nell'uscita di una tera stagione. Sono dovuti trascorrere cinque anni prima di ricevere notizie in merito, ovvero nel 2019, quando finalmente ne è stata annunciata l'uscita per la primavera dell'anno seguente.

Nella giornata di ieri, sei aprile, finalmente la prima puntata della nuova stagione ha fatto il suo debutto e, girando in rete, le prime impressioni sembrerebbero molto positive da parte dei fan. Probabilmente alcuni di questi apprezzamenti nascono dall'eccitazione e dall'euforia di rivedere, dopo anni, sul piccolo schermo i propri personaggi preferiti, eppure gli elogi che sono giunti per il comparto tecnico e sull'animazione, esattamente il punto debole delle precedenti due, fa ben sperare tutti i fan della serie.

Animata dallo studio Pierrot, Kingdom segue le vicende di due fazioni opposte e delle guerre avvenute tra esse in una Cina del passato. Come anticipato la prima stagione è andata in onda nel giungo del 2012, mentre la seconda stagione si è conclusa nel marzo del 2014. Negli anni seguenti su Kigndom non ci sono state più notizie fino all'anno scorso, quando ha sorpresa è stata annunciata una serie sequel.

Dopo l'uscita della premiere, l'hype intorno alla serie si è alzato parecchio, soprattutto gli appassionati cominciano a credere che finalmente i problemi delle precedenti stagioni siano risolti e che questo possa essere l'anno della consacrazione definitiva. Dove ci porterà è ancora presto per dirlo, si spera solo sia all'altezza delle premesse.

Tu cosa ne pensi di questa serie? Credi abbiano definitivamente risolto i problemi riscontrati nelle prime due stagioni? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.