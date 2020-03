L'account di Twitter del live action di One Piece chiede chi dovrebbe interpretare Sanji

Continuano le notizie sull'atteso progetto targato Netflix: dopo aver scoperto lo studio di produzione del live action di One Piece, vi segnaliamo questo importante messaggio condiviso dall'account Twitter dell'opera.

Non sarà un'impresa facile adattare per piccolo schermo l'originale opera ideata da Eiichiro Oda, in particolare a causa del particolare design dei personaggi e dei loro poteri. Altro grattacapo per l'azienda statunitense sarà trovare il giusto cast che dovrà rappresentare la ciurma di Monkey D. Rufy. Per scegliere i nomi sembra che verranno accolti anche i suggerimenti dei fan, come potete leggere dal tweet presente in calce alla notizia.

L'account Twitter della serie live action ha infatti condiviso questo messaggio: "Buon compleanno Sanji! Secondo voi chi sono i 5 migliori attori che potrebbero interpretarlo? Uno sconosciuto? Un attore importante? Scrivetecelo e in suo onore usate solo i piedi". Il cuoco, noché notevole combattente, famoso per usare solo calci, è uno dei personaggi preferiti dei fan, che hanno iniziato a rispondere al messaggio scrivendo i nomi dei loro attori preferiti, oppure proponendosi per avere una parte nell'ambizioso progetto.

Nel frattempo sembra sia trapelato il nome dell'interprete di Zoro nel live action di One Piece, rimaniamo quindi in attesa di scoprire chi sarà l'attore scelto per il celebre cuoco marinaio.