L'account Twitter di Pokémon ripercorre i migliori travestimenti del Team Rocket

Nella nuova serie animata dei Pokémon, lo storico Team Rocket ha ricevuto un consistente power-up dal capo dell'organizzazione mafiosa, Giovanni, ma finora questo espediente non è valso a intimorire i due protagonisti, Ash e GO.

Nel corso delle sue numerose apparizioni, il trio si è dimostrato più una spalla comica che una vera e propria minaccia per le aspirazioni di Ash e compagni, collezionando svariati momenti esilaranti ripercorsi dall'account Twitter della serie.

Jessie, James e Meowth, infatti, erano soliti travestirsi con dei costumi improbabili allo scopo di accrescere le loro possibilità di rubare i Pokémon e svignarsela con successo. Inoltre, i costumi del Team Rocket sono stati uno degli elementi maggiormente censurati durante la trasmissione della serie animata, sfociando molto spesso nella sfera sessuale.

Per esempio, ricordiamo l'episodio "Vacanze ad Acapulco", nel quale Jessie e James indossano un costume da bagno per partecipare ad un concorso Pokémon, tuttavia quest'ultimo decide di vestirsi con un tuta gonfiabile allo scopo di risultare decisamente più femminile. La puntata finì, in un primo momento, per essere bandita dagli Stati Uniti, mentre in Italia non arrivò mai.

