Ace Attorney 2 avrà, a gennaio, un prequel speciale di un'ora

Gli appassionati della serie animata Ace Attorney, tratta dalla saga videoludica, hanno da poco avuto la notizia che la seconda stagione avrà un episodio prequel speciale, della durata di un'ora, pronto ad andare in onda nel gennaio prossimo. La storia si svolgerà cinque anni prima degli eventi della serie principale.

Un annuncio avvenuto nei giorni scorsi ad opera dello staff ufficiale di Ace Attorney Season 2 ha informato gli appassionati della serie del fatto che questa seconda stagione avrà uno speciale televisivo, il quale fungerà da prequel, della durata di un'ora. Tale episodio straordinario vedrà la sua messa in onda ufficiale il prossimo 19 gennaio 2019 sugli schermi giapponesi alle ore 17:30 locali.

Questo nuovo special inedito sarà ambientato ben cinque anni prima della serie originale, e ci mostrerà gli anni del college del protagonista Phoenix Wright/Ryūichi Naruhodō, quando ancora era un giovane avvocato difensore alle prime esperienze di tribunale. Il lungo episodio televisivo ci descriverà anche la nascita e lo sviluppo di un insospettabile triangolo amoroso, senza tralasciare gli anni da novellina di Mia Fey/Chihiro Ayasato.

Una storia simile è stata raccontata già nel terzo capitolo della corrispondente saga videoludica, dalla quale è tratto l'adattamento animato in questione, intitolato Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations.

Ricordiamo che la seconda stagione di Ace Attorney ha debuttato nella terra del sol levante lo scorso 6 ottobre, con il game director della serie originale, Shu Takumi, che collabora alla sua realizzazione, prodotta da A-1 Pictures. Ayumu Watanabe dirigerà nuovamente la serie, mentre Atsuhiro Tomioka ne curerà la sceneggiatura. La colonna sonora sarà affidata ancora una volta a Kaoru Wada, mentre Yukiko Imai fungerà da assistente alla regia. Keiko Ota, infine, riprenderà il proprio ruolo di character designer e direttore dell’animazione. La opening è realizzata da Tomohisa Yamashita e si intitola "Never Lose", mentre l'artista halca esegue la nuova ending "Starting Blue".

Ricordiamo che in Italia gli episodi della prima stagione sono stati trasmessi in streaming, in contemporanea col Giappone, da Crunchyroll.