Ace Attorney, un video promozionale e una opening theme per il tanto atteso sequel!

Ace Attorney, anime legata a una serie di videogiochi creata nel 2001 da Shu Takumi, tornerà con l'arrivo dell'autunno 2018! La notizia è giunta in occasione del Tokyo Games Show di quest'anno da CAPCOM.

In occasione dell'evento è stato diffuso un lungo promo pubblicitario per l'arrivo di "Ace Attorney Season 2" (Gyakuten Saiban ~ Sono "Shinjitsu," Igiari! ~ Season 2), seconda stagione dell'anime ispirato alla famosa serie di videogiochi.

È stato inoltre rivelato che Tomohisa Yamashita canterà la sigla di apertura "Never Lose". A quanto rivelato sull'account Twitter dello show il mese scorso, la sigla di chiusura "Starting Blue" porterà la firma di halca. Le novità non sono finite! All'evento è stato annunciato che il 30 marzo del 2019 a Tokyo si terrà un "Gyakuten Saiban Orchestra Concert".

La seconda stagione di Ace Attorney farà il suo debutto in anteprima il 6 ottobre su YTV e NTV alle 17:30. JST, come è accaduto per la prima stagione. Lo spettacolo sostituirà My Hero Academia, che attualmente viene trasmesso su questi canali. Funimation riprodurrà, simultaneamente con l'uscita in Giappone, in streaming la serie tradotta in inglese.

L'ideatore del gioco Shu Takumi sta collaborando alla creazione dell'anime. Come è stato per la prima stagione, sarà Ayumu Watanabe a dirigere la seconda, presso lo studio A-1 Pictures, assistente alla regia sarà Yukiko Imai, Atsuhiro Tomioka si occuperà della sceneggiatura, le musiche saranno composte da Kaoru Wada e del character designer e direzione dell'animazione principale se ne occuperà Keiko Ota.

Tra i membri del cast, già presenti nella prima serie, troviamo:

Yuuki Kaji - Phoenix Wright / Ryūichi Naruhodō

- Phoenix Wright / Ryūichi Naruhodō Aoi Yuki - Maya Fey / Mayoi Ayasato

- Maya Fey / Mayoi Ayasato Masashi Tamaki - Miles Edgeworth / Reiji Mitsurugi

- Miles Edgeworth / Reiji Mitsurugi Chie Nakamura - Mia Fey / Chihiro Ayasato

- Mia Fey / Chihiro Ayasato Masami Iwasaki - Dick Gumshoe / Keisuke Itonokogiri

- Dick Gumshoe / Keisuke Itonokogiri Tooru Nara - Larry Butz / Masashi Yahari

- Larry Butz / Masashi Yahari Hiroaki Hirata - Godot

La prima stagione, composta di 24 episodi, è stata presentata in anteprima nell'aprile del 2016 e ha coperto, dal punto di vista dell'arco temporale, i primi due videogiochi della serie. L'anime è disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll.