Ace of Diamond Act II, Maaya Uchida canterà la nuova sigla di chiusura

La nuova stagione di Ace of Diamond Act II ha debuttato sulla piattaforma di streaming Crunchyroll lo scorso 2 aprile. Nel mentre che la serie continua, il sito ufficiale del sequel ha annunciato chi sarà ad occuparsi della nuova sigla di chiusura. Vediamo quindi tutti dettagli.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito, a cantare la nuova ending intitolata "Kodō Escalation" (Pulsing Escalation), sarà Maaya Uchida, famosa per aver dato la voce a moltissimi personaggi di videogiochi. A scrivere i testi sarà Hotaru, mentre Tom-H@ck comporrà la musica. Infine, KanadeYUK si occuperà dell'arrangiamento.

Vi ricordiamo che il manga di Ace of Diamond è stato pubblicato per la prima sulla rivista Weekly Shonen Magazine nel 2006, concludendosi poi nel 2015 sono 47 volumi pubblicati. L'autore Yuji Terajima ha così deciso, sempre nel 2015, di iniziare la serie Ace of Diamond Act II, attualmente in corso.

La serie manga aveva già ispirato un anime televisivo presentato per la prima volta nel 2013, che ha visto Crunchyroll occuparsi di trasmettere in streaming i 75 episodi che compongono la serie. In seguito, con Ace of Diamond: Second Season, la situazione si è ripetuta e Crunchyroll ha pubblicato nel 2015, i 51 episodi della seconda stagione.

La nuova ending di Ace of Diamond Act II arriverà il prossimo luglio, mentre il singolo della canzone sarà disponibile dal 10 luglio. La serie animata di Ace of Diamonds Act sarà composta inoltre da 52 episodi.