Ace of Diamond Act II, pubblicata la prima immagine promozionale del sequel dell'anime

A distanza di qualche anno, lo staff di Ace of Diamond Act II (titolo originale Daiya no A Act II), ha pubblicato la prima immagine promozionale del sequel dell'anime. A quanto sembra la serie animata è quasi pronta per il suo debutto.

L'adattamento animato del manga scritto e disegnato da Yūji Terajima, andrà in onda nel corso di quest'anno e per celebrare la notizia lo staff ha mostrato il primo visual teaser (visibile in calce all'articolo) che ritrae i due personaggi principali Eijun Sawamura e Kazuya Miyuki.

Tra il cast, già annunciato precedentemente, figurano due nuove figure:

Ryota Ohsaka - Eijun Sawamura

Nobunaga Shimazaki - Satoru Furuya

Takahiro Sakurai - Kazuya Miyuki

Yūma Uchida - Kōshū Okumura

Shintarō Asanuma - Yōichi Kuramochi

Natsuki Hanae - Haruichi Kominato

Shunsuke Takeuchi - Yūki Masashi

Daiki Yamashita - Takuma Seto

Ayumu Murase - Kaoru Yui (new entry)

(new entry) Tasuku Hatanaka - Hirofumi Asada (new entry)

Il manga originale, genere spokon sul baseball, Ace of Diamond di Terajima è stato serializzato tra il 2006 e il 20015 da Kodansha sulla rivista Weekly Shōnen Magazine. La storia si focalizza sulle vicende personali e professionali del lanciatore Eijun, fermamente convinto ad abbandonare la sua scuola di periferia per trasferirsi a Tokyo e unirsi ad una nuova e forte squadra di baseball.

L'opera ha ispirato già una serie animata, composta di due stagioni e co-prodotta da Production I.G. e Madhouse e trasmessa in streaming sulla piattaforma di Crunchyroll. Che dite, può valere la pena aggiungere un'altro anime alla lista?