Ace e Rufy protagonisti dell'emozionante cover del nuovo volume di ONE PIECE Magazine

Nell'aria, da qualche giorno, si inizia a vociferare sulla fine di ONE PIECE, nonostante il termine dell'opera, salvo l'ennesimo cambio di programma, sia previsto tra 5 anni. Intanto, in rete, trapela in rete la nuova emozionante copertina del nuovo volume del ONE PIECE Magazine.

Il florido franchise di Eichiro Oda continua, ancora oggi, ad arricchirsi di dettagli e interessanti curiosità, merito soprattutto dei progetti paralleli alla serializzazione del manga. Tra di essi, l'iconico Magazine nasconde al suo interno numerose informazioni riguardo il capolavoro del sensei, a partire da novità esclusive e particolari spin-off.

Nell'ottavo numero della rivista a tema, infatti, al suo interno sono presenti alcune imperdibili illustrazioni originali come un poster esclusivo a Sanji Vinsmoke. Non solo, poiché avremo finalmente la possibilità di ammirare i frutti del diavolo di Brook e Gekko Moria, rispettivamente lo Yomi Yomi no Mi e Kage Kage no Mi. La ciliegina sulla torta, infine, è caratterizzata da una novel originale con protagonista Nami, intitolata "ONE PIECE Novel Heroines". Un numero assolutamente da non lasciarsi scappare per gli appassionati, con il debutto della rivista fissato al 13 dicembre in Giappone. Ma a proposito del capolavoro di Oda sensei, avete già letto gli spoiler del capitolo 963 di ONE PIECE?

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova entusiasmante cover del Magazine? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.