Acquaman, rivelata una collaborazione con il creatore di Lupin

Scomparso nel corso del mese di aprile, Monkey Punch era al lavoro su una nuova serie realizzata in collaborazione con la DC Comics e Warner Bros. Maggiori dettagli sarebbero stati svelati nel corso di quest'anno, ma nel frattempo sono stati mostrati alcuni personaggi DC realizzati da Monkey Punch.

All'inizio di questo mese, infatti, era stata mostrata un'illustrazione realizzata dal creatore di Lupin, con protagonista Shazam. Warner Bros. ora ha mostrato anche un nuovo contenuto, stavolta con Aquaman come protagonista, e che vi proponiamo in calce. È indubbiamente affascinante poter vedere delle nuove illustrazioni di Monkey Punch (pseudonimo di Kazuhiko Kato) a distanza di due mesi dalla sua morte, avvenuta lo scorso 11 aprile: d'altronde è risaputo che il disegnatore giapponese fosse un grande fan dei fumetti dei supereroi e che questa opportunità per lui significava avere una grande occasione. Prossimamente arriveranno anche delle illustrazioni di Batman e Supergirl.



Ovviamente non ci sono dichiarazioni ufficiali circa questa collaborazione, ma l'illustrazione è stata pubblicata per celebrare anche l'arrivo in versione home video di Aquaman, nel corso del prossimo mese. Sebbene sia stato già realizzato un manga sulla Justice League, le illustrazioni di Monkey Punch rappresentano sicuramente qualcosa di affascinante e di accattivante per tutti i suoi fan.