Act! Addict! Actors!: svelate nuove informazioni su premiere e opening song

Il sito web ufficiale dedicato ad Act! Addict! Actors!, anime tratto dal videogioco per dispositivi mobile realizzato dai ragazzi di Liber Entertainment, rilasciando varie informazioni che sapranno sicuramente fare la felicità di molti utenti che hanno saputo apprezzare l'opera originale.

Andando più nello specifico, è stato annunciato che la produzione animata verrà resa disponibile in Giappone il 13 gennaio 2020, una lieta notizia a cui hanno poi fatto seguito alcune novità relative all'opening song che caratterizzerà la prima metà dell'anime, intitolata "Season Spring & Summer"

La canzone s'intitolerà invece Act! Addict! Actors! e il CD contenente la musica verrà messa in vendita il 5 febbraio con ulteriori versioni solistiche e strumentali. Inoltre, la versione TV della canzone suonerà per le strade della zona di Ikebukuro, a Tokyo, durante l'Animate Girls Festival 2019 il prossimo fine settimana. I membri del cast al lavoro sull'opera presteranno la propria voce per la canzone, mentre Masayoshi Ōishi - che aveva precedentemente lavorato alla produzione videoludica - sta producendo, scrivendo e strutturando l'opening theme.

Sempre secondo quanto annunciato la "Season Spring & Summer" durerà fino a marzo 2020 e a essa seguirà la "Season Autumn & Winter" che invece durerà da luglio a settembre 2020. Per adesso sono stati confermati 20 membri del cast di doppiaggio, un nutrito numero d'attori che avevano precedentemente lavorato al gioco per dispositivi mobile. La serie animata vedrà Keisuke Shinohara alla direzione dell'anime, Mariko Komatsu si sta occupando del character design e Ryō Fujiwara sta lavorando come director principale di tutto il processo d'animazione.