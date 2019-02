Act-Age, anniversario per la serie e copertina in stile gravure idol

Dopo un inizio traballante, Act-Age si sta confermando una delle nuove serie in crescita di Weekly Shonen Jump. Quest'oggi la rivista ha deciso di celebrare il manga con una copertina e delle pagine a colori per l'anniversario, oltre a tante iniziative dedicate tra volumi e riviste parallele.

Il numero 10 di Weekly Shonen Jump apre con Act-Age in copertina per celebrare il primo anniversario della serie e alcune pagine a colori di apertura. Per l'occasione, la Shueisha ha anche programmato la pubblicazione del quinto volume in concomitanza, con la copertina che potete vedere in calce e un poster brillantinato che raffigura i personaggi come promozione. Infine, arriva anche una collaborazione con la rivista giapponese Weekly Playboy, la quale, in collaborazione con il disegnatore della serie Shiro Usazaki, ha pubblicato un finto calendario in stile gravure idol e con Kei Yonagi, protagonista di Act-Age, in copertina. Potete guardare tutte le immagini nei tweet in calce.

La serie sta passando un periodo particolarmente florido, essendo arrivata terza tra le serie più consigliate del 2019 dagli edicolanti giapponesi, e con 700.000 copie stampate grazie ai primi 5 volumi. Act-Age è una serie manga scritta da Tatsuya Matsuki e disegnata da Shiro Usazaki, pubblicata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 gennaio 2018.