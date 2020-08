Act Age: l'autore è stato arrestato per atti indecenti contro un minore, manga in bilico

Il governo giapponese lotta da anni contro gli abusi nei riguardi delle donne, basti pensare al fenomeno "chikan" e ad alcune misure eccezionali intraprese per ridurre atti del genere. Nonostante ciò, tali eventi continuano a manifestarsi, anche da parte di personalità che non vi aspettereste, tale è il caso dell'autore di Act Age.

Proprio mentre il manga si avvicinava alle 4 milioni di copie vendute e diventava più vivida la possibilità di un adattamento anime, dal Giappone una notizia ha colto di sorpresa l'intero panorama editoriale: Tatsuya Matsuki, il sensei ventinovenne dietro Act Age, è stato arrestato dalla polizia per sospetto di atti indecenti nei riguardi di una minorenne.

La clamorosa notizia è trapelata direttamente dalla polizia che ne ha annunciato l'arresto. Attualmente, non si hanno ulteriori informazioni se non che la vittima si trova in un'età compresa tra i 10 e i 17 anni. La situazione, tuttavia, è in costante aggiornamento, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati per non perdervi alcuna novità in merito.

Ad ogni modo, è doveroso sottolineare come il futuro del manga sia fortemente a rischio ed è lecito attendersi severi provvedimenti da parte di Shonen Jump -se non addirittura la cancellazione della serie dalla rivista- qualora i sospetti venissero confermati. Nel frattempo, l'editore ha rimosso dalla programmazione l'uscita del volume 13 di Act Age, prevista il prossimo ottobre. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.