Act-Age, cancellato anche lo spettacolo teatrale: 'Siamo affranti, ma è l'unica soluzione'

Tatuya Matsuki, lo scrittore di Act-Age, è stato arrestato pochi giorni fa con l'accusa di molestie su minori. Successivamente, come è naturale che sia, Shueisha ha interrotto la serializzazione del manga e poche ore fa è stato persino cancellato lo spettacolo teatrale previsto per il 2022.

L'agenzia di talenti HoniPro si è scusata con i fan, pubblicando il seguente comunicato: "Abbiamo preso l'arresto dell'autore, Tatsuya Matsuki, molto seriamente. Di conseguenza, dopo aver discusso con tutte le parti in causa, abbiamo deciso di cancellare lo spettacolo teatrale Act-Age: Night on the Galactic Railroad e di interrompere le audizioni per Kei Yonagi, tutt'ora in corso. Siamo terribilmente dispiaciuti dell'accaduto, e siamo affranti perché sappiamo che molte partecipanti non vedevano l'ora di mettersi alla prova per ottenere la parte. Vi ringraziamo per il vostro sostegno e per la cooperazione".

Act-Age avrebbe dovuto ricevere un adattamento anime e uno spettacolo teatrale entro due anni, ed in prospettiva era una delle serie più promettenti di Weekly Shonen Jump. Il manga era arrivato anche in Italia grazie agli sforzi di J-Pop, che si è trovato costretto a interrompere la distribuzione prima delle pubblicazione del Volume 4.

La notizia non è certo stata accolta con sorpresa, ma molti candidati ormai certi di ottenere un posto hanno sicuramente di che recriminare. Le azioni del mangaka purtroppo hanno influito sulla vita di molte persone, oltre che sulla sua incredibile carriera.