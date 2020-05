Act-Age: un clamoroso leak conferma l'annuncio dell'anime

Act-Age è uno dei manga più promettenti dell'attuale generazione di Weekly Shonen Jump, insieme all'ambizioso Jujutsu Kaisen, grazie alle 2 milioni di copie vendute in patria a fronte di 11 volumi usciti. Ad ogni modo, dopo tante speculazioni, l'attesissimo adattamento animato sembra ormai definitivamente ufficiale.

Lo scorso 24 maggio, gli autori hanno confermato un annuncio imminente in arrivo per Act-Age, sottolineando come il manga stesse per affrontare un'importante svolta narrativa. A rompere gli indugi in merito all'annuncio in questione è stato nuovamente Spy, uno degli insider più popolari nell'industria dell'animazione. Il leaker, infatti, ha confermato con una notizia breaking che l'anime di Act-Age è in produzione.

Attualmente, non ha comunicato ulteriori informazioni nei riguardi della serie televisiva, né sulla finestra di lancio né sull'eventuale studio dedito alla realizzazione dell'adattamento. Ad ogni modo, non ci resta che attendere l'inizio del prossimo mese per conoscere maggiori dettagli in merito.

Per chi non conoscesse l'opera, essa narra delle avventure di Kei Yonagi, un'aspirante attrice in difficoltà economiche e con due fratellini a cui badare. Nonostante il prezioso talento, Kei dovrà affrontare un settore che pare non lasciarle alcun spazio. La sua vita, tuttavia, cambierà improvvisamente quando il regista Sumiji Kuroyama noterà il suo talento per la recitazione.

