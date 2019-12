Act-Age: continua la campagna di Weekly Shonen Jump che sfrutta Kei Yonagi come modella

I brand che popolano il Giappone sfruttano spesso la popolarità di manga e anime per fare marketing. Talvolta, le pubblicità organizzate sono ben realizzate come ONE PIECE x Hungry Days che ha conquistato i fan della rete, altre volte meno. In questo universo di marketing, difficilmente però vengono prese scelte come quelle effettuate per Act-Age.

In forte ascesa sia nella popolarità sulla rivista Weekly Shonen Jump che nelle vendite dei tankobon nelle fumetterie nipponiche, Act-Age si sta affermando anche nel mondo della pubblicità. Un titolo giovane come quello di Shiro Usazaki e Tatsuya Mazuki raramente viene sponsorizzato con campagne promozionali con brand di alto livello.

Act-Age ha da poco iniziato a lavorare con JVC, nota azienda giapponese che ha commissionato la creazione di un brevissimo spot dove la protagonista Kei Yonagi pubblicizza le ultime cuffie in commercio. Il video è andato in scena sui monitor di Shibuya, noto quartiere di Tokyo, come già annunciato in precedenza, dove Yonagi viene trattata come una modella vera e propria.

Il marketing col personaggio continua sempre in collaborazione con JVC che distribuirà a pochi fortunati tre cartoline e un cartonato di dimensioni reali di Kei Yonagi. La protagonista di Act-Age sta facendo il salto definitivo dal mondo del fumetto a quello reale come modella? In calce potete trovare le immagini e il video in questione, oltre i premi per gli estratti alla lotteria della JVC.