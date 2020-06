Act-Age festeggia 3 milioni di copie in circolazione, annunciato uno spettacolo teatrale

Niente anime per Act-Age, o per lo meno niente annuncio, per ora. Il ventiseiesimo numero di Weekly Shonen Jump distribuito poche ore fa in Giappone infatti, ha confermato che per festeggiare il traguardo dei 3 milioni di copie in circolazione l'opera vedrà il sopraggiungere di uno spettacolo teatrale nel 2022.

L'autore del manga Tatsuya Matsuki e il disegnatore Shiro Usazaki avevano anticipato lo scorso 24 maggio un importante annuncio riguardante Act-Age ed i fan avevano comprensibilmente sperato nella conferma di un adattamento anime. Nonostante i leak di Spytrue e le voci di corridoio però, sembra che autori e casa editrice non abbiano intenzione di parlare del progetto tanto presto.

Per quanto riguarda lo spettacolo teatrale, è stato rivelato che la direzione sarà affidata a Shu Matsui e che il ruolo della protagonista Kei Yonagi sarà deciso tramite una serie di audizioni online riservate alle sole attrici giapponesi. Le audizioni si terranno dal 1 giugno al 10 luglio 2020 (come potete vedere nella visual disponibile in calce) e il titolo dello spettacolo sarà "Act-Age ~ Galaxy Railroad Night ~".

E voi cosa ne pensate? Siete felici del successo del manga? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ancora non aveste letto il capolavoro di Matsuki e Usazaki invece, vi ricordiamo che potete recuperare l'opera in italiano dallo scorso febbraio grazie a J-Pop Manga.