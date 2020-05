Act-Age: importante annuncio in programma per il 1 giugno, adattamento anime in vista?

Il tanto atteso adattamento anime di Act-Age potrebbe arrivare presto, forse persino nel 2020. Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki, rispettivamente autore e disegnatore del manga, hanno infatti confermato "grandi novità in arrivo" nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, la cui uscita è prevista per il 1 giugno 2020.

L'annuncio è stato pubblicato nel 25° numero del settimanale di Shueisha, uscito in Giappone nel corso della giornata odierna. La coppia ha poi rivelato che ci saranno alcune novità anche per quanto riguarda la storia del manga, che a quanto pare "subirà presto una svolta importante". Al momento non sono state rivelate ulteriori informazioni.

Act-Age segue le gesta di Kei Yonagi, un’aspirante attrice in ristrettezze economiche e con due fratelli minori a cui badare. Nonostante possegga un talento fuori dal comune Kei fatica a brillare in un settore complesso come quello della recitazione, finché, un giorno, viene notata dal geniale regista Sumiji Kuroyama. Il manga conta attualmente 11 Volumi pubblicati ed ha venduto oltre 2 milioni di copie.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che in Italia Act-Age è distribuito da J-Pop Manga e che il primo Volume è disponibile dallo scorso 4 marzo.