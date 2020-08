Act-Age, gli orribili commenti dell'autore prima dello scandalo: 'Mi serve una bici nuova'

Nella mattina dell'8 agosto 2020 l'autore di Act-Age è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine giapponesi, con l'accusa di aver molestato diverse studentesse minorenni. Poche ore fa, diversi fan hanno notato che in realtà l'autore condivideva indirettamente dettagli sul suo "hobby" attraverso alcuni commenti pubblici.

In calce potete trovare alcuni dei commenti più recenti, in cui Matsuki esplicava la necessità di utilizzare la propria bici nonostante l'obbligo di distanziamento sociale e in cui indicava la presenza di "strani rumori non identificabili". Naturalmente, dopo gli eventi occorsi nella giornata di ieri, molti fan hanno visto un doppio significato in alcune sue dichiarazioni.

Tetsuya Matsuki è stato denunciato da una ragazza minorenne di età compresa tra i 12 e i 15 anni, con l'accusa di averla seguita e palpata alle spalle, prima di allontanarsi velocemente in sella alla propria bici. Alcune telecamere avrebbero confermato la veridicità delle accuse, anche se al momento l'autore non ha ancora confessato.

Weekly Shonen Jump ha recentemente cancellato l'uscita del Volume 13 di Act-Age e annullato tutti i preordini. In questo momento Shueisha ha messo il manga in stand-by e, in caso di conferma, avverrà molto probabilmente la cancellazione. L'opera avrebbe dovuto ricevere un adattamento anime e uno spettacolo teatrale.