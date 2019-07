Act-Age: raggiunta la cifra di 1.4 milioni di copie vendute

Il manga Act-Age continua a macinare successi, questa volta ad essere stato raggiunto è il traguardo delle 1.4 milioni di copie vendute, un risultato molto importante per l'opera di Tatsuya Matsuki edita sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

La storia della giovane aspirante attrice Kei Yonagi e del regista Sumiji Kuroyama sembra aver colpito il pubblico giapponese, facendola diventare una delle serie più importanti del giornale della società Shueisha, tanto da dedicare ad Act-Age una copertina interamente a colori, oltre che risultare il terzo manga più consigliato dall'editoria di Tokyo. La serie è ancora inedita in Italia, mentre in territorio nipponico è possibile leggere delle gesta di Kei nei sei volumi che compongono l'opera, uscita per la prima volta il 22 gennaio 2018.

Se siete interessati al manga scritto da Tatsuya Matsuki e disegnato da Shiro Usazaki, andate a vedere il video promozionale di Act-Age, uscito in concomitanza con il quinto volume dell'opera.

Come dicevamo, il manga ha come protagonista Kei Yonagi, solitaria aspirante attrice, con una caratteristica unica: una volta iniziato a recitare perde completamente ogni contatto con la realtà. Sarà proprio questo a farla entrare in contatto con il regista Sumiji Kuroyama, che vede in lei l'attrice principale della sua opera magna.