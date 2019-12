Act-Age, record e pubblicità: Kei Yonagi adesso sponsorizza le aziende reali come modella

Il mondo di manga e anime è parecchio influente in Giappone, con una vera pervasività in ogni campo. Quando un nome acquista popolarità è facile che poi venga associato anche ad altri prodotti, come accaduto ad esempio a ONE PIECE e Hungry Days. Per il manga Act-Age, che ha raggiunto un nuovo record, potrebbe profilarsi qualcosa in più.

Kei Yonagi è la protagonista di vari film nel manga Act-Age, e ora che sta diventando rapidamente popolare, ha deciso di uscire dal semplice media fumettistico e arrivare alle aziende in carne e ossa. Il numero 01 di Weekly Shonen Jump ha infatti rivelato una collaborazione tra Act-Age e il brand JVC, che ha nominato Kei Yonagi addirittura come Brand Ambassador. La nota azienda elettronica giapponese ha già creato una pubblicità ad hoc dove la protagonista di Act-Age sponsorizza un paio di cuffie.

Il manga sta appunto crescendo rapidamente come testimoniato da queste scelte di mercato e dai numeri: il volume 9 in arrivo in questi giorni ha comunicato ai fan che la serie ha una tiratura di ben 2 milioni di copie. Ciò vuol dire che ogni tankobon è stato stampato per circa 270.000 copie l'uno. In calce potete vedere la copertina con l'avviso e le varie pubblicità della JVC con le splendide illustrazioni di Shiro Usazaki.

Act-Age ha ricevuto un panel alla Jump Festa 2020, dove potrebbe essere annunciato qualche episodio speciale o addirittura un anime. Kei Yonagi riuscirà a sfruttare le sue capacità attoriali per conquistare la TV nipponica?