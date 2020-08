Act-Age: trapela in rete il video dell'arresto del mangaka

Non capita spesso che i mangaka si macchino di crimini, al massimo che dicano qualche frase fuori posto o che siano autori di opere un po' al limite. Ma talvolta capita anche di avere scrittori e disegnatori colti in flagranza di reato come capitato allo sceneggiatore di Act-Age, Tatsuya Matsuki.

Matsuki è ora in carcere e dopo aver confessato di aver molestato alcune ragazzine minorenni nel distretto di Nakano, dovrà affrontare un processo e la relativa pena. Il mangaka si avvicinava alle sue vittime in bici e dopo aver compiuto il crimine fuggiva a gran velocità. Ormai è diventato un caso nazionale in Giappone dove le immagini dell'arresto del mangaka sono finite su tutti i telegiornali.

Sul portale FNN.JP è stato condiviso proprio il video che mostra l'arresto del mangaka Tatsuya Matsuki, con mascherina bianca e maglietta blu. L'uomo viene preso in custodia e condotto in una volante da alcuni agenti. Il video è disponibile in formato breve nel tweet in calce oppure in quello completo direttamente alla fonte. Inutile dire che il gesto dello sceneggiatore di Act-Age ha portato disagi alle vittime ma anche ai fan e alla disegnatrice Shiro Usazaki, completamente estranea alle vicende.

A causa di ciò, Weekly Shonen Jump è stato costretto a cancellare Act-Age.