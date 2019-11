Act-Age: vediamo il poster per festeggiare la cifra di 1.8 milioni di copie vendute

Sono passati poco più di tre mesi dal traguardo di 1.4 milioni di copie vendute di Act-Age, ma il manga di Tatsuya Matsuki sta continuando a macinare successi, superando in poco tempo quella cifra. Per l'occasione è disponibile inoltre uno stupendo poster e una copertina dedicata su Shonen Jump.

Ci pensa l'account Twitter ufficiale del manga a far sapere a tutti gli appassionati che le vendite totali hanno superato le 1.8 milioni di unità, un risultato che non sorprende, visto l'alta qualità dell'opera che ha come protagonisti Kei Yonagi e Sumiji Kuroyama. I fan inoltre hanno potuto trovare un poster con in primo piano due personaggi dell'opera, inoltre sempre a loro è dedicata la copertina a colori di Shonen Jump, celebre rivista in cui viene pubblicata la serie di Tatsuya Matsuki. Se siete curiosi di vedere le immagini, sono presenti in calce alla notizia.

Il nono volume sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 4 dicembre, mentre in Italia Act-Age sarà pubblicato da J-Pop, come annunciato durante il Lucca Comics & Games. Anche gli appassionati italiani di fumetti giapponesi potranno quindi seguire le vicende dell'aspirante attrice Kei Yonagi, che ha la capacità di immedesimarsi completamente in una parte, perdendo il contatto con la realtà. Ad aiutarla ci penserà l'aspirante regista Sumiji, disposto a farla recitare nella sua opera magna.