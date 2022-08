L'adattamento anime di Chained Soldier debutterà nel 2023

Dopo il successo di Akame ga Kill, l’ultima fatica dell’autore Takahiro è Chained Soldier, il cui adattamento anime debutterà nel corso del nuovo anno. Ecco tutte le informazioni annunciate sulla serie prodotta dallo studio d’animazione Seven Arcs.

Attraverso il profilo Twitter dell’opera, è stato annunciato che l’anime di Chained Soldier verrà trasmesso nel 2023. La serie è tratta dall’omonimo manga scritto da Takahiro e illustrato da Yohei Takemura, serializzato in Italia da Planet Manga di Panini Comics.

La trama, è ambientata in un universo in cui la parità dei sessi è un concetto ormai retrogrado e superato. Solamente alle ragazze è concesso mangiare i Momo e sviluppare incredibili poteri. Il protagonista Yuki è dunque rassegnato a vivere un’esistenza noiosa e degradante. Un giorno, però, incontra Kyoka e diventa il suo schiavo. Il suo compito è quello di affrontare i pericolosi Shuki. Per farvi un’idea di quello che vi aspetta, ecco la recensione dell’anime di Akame ga Kill!!.

Chained Soldier è in produzione presso Seven Arcs, al lavoro sulla seconda stagione di TONIKAWA: Over The Moon For You. Alla regia sono accreditati Junji Nishimura e Goro Kuji, alla composizione Yasuhiro Nahanishi e alla sceneggiatura Ryota Kano e Akira Kendaichi. Il cast vocale comprende Akari Kito, la voce di Nezuko di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, nel ruolo di Kyoka Uzen, Yuya Hirose nel ruolo di Yuki Wakura e Mari Hino, Dominic in The Promised Neverland, in quello di Shushu Suruga.