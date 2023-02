L'adattamento di Chainsaw Man è stato un flop? Le ragioni della delusione dei fan

Il debutto dell'anime di Chainsaw Man era uno dei più attesi del 2022. La serie manga di Tatsuki Fujimoto è infatti quella che attualmente sta riscuotendo maggior successo su Weekly Shonen Jump grazie a una storia cruenta, ma allo stesso tempo divertente. L'anime prodotto da Studio MAPPA ha rispettato le altissime aspettative?

Chainsaw Man viene considerato come uno degli anime migliori del 2022, ma gli spettatori sono davvero contenti del lavoro di adattamento compiuto da Studio MAPPA? Le critiche si fanno sempre più feroci e i dati dell'home video di Chainsaw Man parlano chiaro. L'anime si sta rivelando un completo fallimento.

A riaccendere le polemiche è un utente Reddit che ha elencato in maniera approfondita i motivi per cui l'anime di Chainsaw Man è un flop totale. La prima delusione deriva dai soli dodici episodi trasmessi durante la finestra autunnale del 2022. Questi adattano solamente fino all'arco di Katana Man, una saga introduttiva che ancora deve esprimere al meglio le potenzialità della trama ideata da Fujimoto. Per quale motivo MAPPA non abbia optato per una stagione in due cour, come va tanto di moda nell'ultimo periodo, è ancora un mistero.

Secondo il report dell'utente, Studio MAPPA non è riuscito ad adattare fedelmente le atmosfere del manga, contrapponendosi in totale antitesi rispetto al lavoro originale di Fujimoto. Le animazioni sono sempre di grande qualità, ma in definitiva gli spettatori non credono che quello di Chainsaw Man sia stato un buon adattamento. Il disastro di Chainsaw Man comprometterà la produzione di una Stagione 2 non ancora annunciata?