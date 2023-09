Il nuovo adattamento di Ken il Guerriero è realta? La prima visual del progetto

Come vi avevamo già riportato alcuni giorni fa, secondo un leak pare che un nuovo adattamento animato di Ken il Guerriero sia in produzione per celebrare il 40° anniversario dal debutto della mitica serie manga di Tetsuo Hara e Buronson. Sembra che questo progetto sia effettivamente reale, come lasciano intuire i rumor dell'ultima ora.

Hokuto no Ken, conosciuto anche con il nome di Fist of the North Star o Ken il Guerriero, è uno dei manga più iconici di sempre, a cui questo medium deve parte del suo attuale successo. La serializzazione dell'opera cominciò sulle pagine di Weekly Shonen Jump il 13 settembre del 1983, una data storica che sta per festeggiare il suo 40° anniversario. Per celebrare questa ricorrenza, pare che sia in produzione un nuovo adattamento animato in arrivo a 35 anni dalla fine di quello classico.

Al momento questo progetto non ha ancora ricevuto ufficialità, ma un nuovo leak pare dare certezza della sua esistenza. Stando infatti a quanto condiviso dal noto insider @SugoiLite, il nuovo anime di Ken il Guerriero esiste ed ha addirittura già una prima key visual. Nel poster che trovate in calce all'articolo ammiriamo la sagoma di Kenshiro pronto ad affrontare una banda di motociclisti predoni. Attorno al maestro della Sacra Scuola di Hokuto, il paesaggio è stato devastato dalle precedenti guerre nucleari.

Il ritorno di Ken il Guerriero con un nuovo anime, presumibilmente un remake, sta già entusiasmando la community, che vorrebbe che a occuparsene fosse David Production, lo studio d'animazione dietro Le Bizzarre Avventure di JoJo. Nel corso dei prossimi giorni scopriremo se questo progetto non è una bufala e se l'ufficialità verrà accompagnata da un primo trailer promozionale. Potete rivivere le gesta di Kenshiro in anteprima con il nostro riassunto di Ken il Guerriero.