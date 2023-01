L'adattamento di Sasuke Retsuden arriva in Boruto: le prime immagini preview

La serie anime di Boruto ha trascorso un 2022 all'insegna di saghe originali, ma la situazione sta per cambiare. Il primo episodio del nuovo anno inaugurerà l'adattamento della novel Sasuke Retsuden. In anteprima, ecco le prime immagini ufficiali dell'episodio 282 di Boruto.

Niente più archi narrativi originali per l'anime di Boruto. Con la fine della saga del Labirinto dei Giochi e con l'avvento del 2023 la serie prodotta da Studio Pierrot tornerà ad adattare l'opera originale.

Con l'episodio 282 di Boruto comincia Sasuke Retsuden, la novel scritta da Jun Esaka che di recente è stata adattata in una serie manga disponibile alla lettura gratuita su MangaPlus. Intitolata "Sasuke Retsuden: infiltration" la puntata verrà trasmessa l'8 gennaio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.

In questa parte della storia Sasuke Uchiha tornerà ad allontanarsi dal Villaggio della Foglia, ma per una buona ragione. Naruto è gravemente malato a causa dei poteri ricevuti in dono dall'Eremita delle Sei Vie. Pare che la stessa malattia colpì anche Hagoromo Ootsutsuki, che trovò una cura nel Paese di Redaku. L'Uchiha si dirige proprio nel luogo in cui è narrata la storia del Rikudou Sennin, il progenitore del Ninshuu. Nelle prime immagini dell'episodio 282 di Boruto vediamo tuttavia Sasuke in carcere e con lo Sharingan attivo. Cosa gli sarà accaduto?