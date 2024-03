Addio Akira Toriyama: e ora cosa ne sarà di Dragon Ball Super?

Il 1° marzo 2024 sarà una data difficile da dimenticare per gli appassionati della cultura pop giapponese. Questa data nefasta resterà negli annali per la scomparsa dell'autore di Dragon Ball, il maestro Akira Toriyama. Ma ora che il sensei non è più tra noi, cosa ne sarà di Dragon Ball Super?

Akira Toriyama si è spento all'età di soli 68 anni lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dei manga e anime giapponesi. Parliamo infatti della più grande leggenda esistente, l'uomo che creando Dragon Ball ha permesso al Giappone di farsi conoscere in tutto il mondo. Ma Goku continuerà il suo epico viaggio anche senza il suo papà, oppure Akira Toriyama porterà con sé il suo iconico personaggio?

Nonostante la triste notizia, che Dragon Ball possa andarsene con Akira Toriyama è impossibile. Il maestro, dalla fine della serializzazione di Z, rivestiva infatti un ruolo puramente di supervisione. La sua eredità è stata affidata a Toyotaro, che dal 2015 è impegnato con la pubblicazione di Dragon Ball Super. Il manga continuerà anche senza Toriyama, ma questo addio avrà sicuramente delle conseguenze, soprattutto emotive per Toyotaro. Dragon Ball Super 103 sarà il primo capitolo a uscire con Toriyama non più in vita, ma Toyotaro potrà contare ugualmente sul supporto di Bird Studio, lo studio fondato dal maestro Toriyama. Probabilmente – qualora effettivamente ce ne fossero - gli effetti della sua scomparsa si avranno solamente con il successivo Dragon Ball Super 104.

Per quanto riguarda il versante animato, il franchise è ormai nelle mani di Akio Iyoku presidente della Capsule Corporation Tokyo ed executive producer dell'anime di Dragon Ball Super. In questo 2024 uscirà Dragon Ball Daima, un anime originale – cioè non basato su alcun materiale scritto da Akira Toriyama – che si rivelerà una visione ancor più emozionante di quello che si poteva pensare. Akira Toriyama stava collaborando a Dragon Ball Daima, ma la produzione dell'anime difficilmente subirà un rallentamento causato dalla sua scomparsa. L'anime di Dragon Ball Super è invece finito e non sappiamo se e quando riprenderà. In definitiva, benché la morte di Akira Toriyama sia un colpo doloroso e difficile da accettare per tutto il mondo degli appassionati, la sua creatura Dragon Ball continuerà a vivere portando avanti la sua magnifica eredità.