Addio ad Ash Ketchum: Pokémon annuncia nuovi personaggi e nuova trama per la serie animata

Biancavilla, un paesino sperduto della regione del Kanto che ha visto i natali di Ash Ketchum, un aspirante allenatore. Da quando ha iniziato a contare sulla forza di un giovane Pikachu, Ash si è aperto al mondo e ha iniziato a viaggiare, dando vita alle tante avventure animate in Pokémon nel corso degli ultimi 25 anni.

La sua squadra nella Lega Pokémon del Kanto non lo portò alla vittoria, e lo stesso accadde nelle battaglie successive per la vetta. Tutto è cambiato però nella serie attuale, Pokémon Esplorazioni, dove Ash è diventato campione del mondo. E ora? Sembra che il network abbia deciso per un'importante variazione nella formula dell'anime che lascerà tantissimi appassionati attoniti.

Ash e Pikachu dicono addio all'anime. Dopo 25 anni da protagonisti, i due lasciano spazio ad altri personaggi inediti. La Pokémon Company Group ha annunciato la preparazione di un nuovo anime che vedrà protagonisti Liko e Roy (nomi della versione giapponese) che inizieranno il loro viaggio nel 2023, basandosi sulla regione e sulle creature inserite nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Tutta la lunga carriera da allenatore di Ash verrà invece celebrata con una speciale raccolta di episodi, che farà anche da conclusione all'anime Pokémon Esplorazioni. Verranno quindi ripercorse le 25 stagioni di Pokémon con i momenti più belli dell'avventura con Ash e Pikachu. L'ultima fase con loro due esordirà il 13 gennaio 2023, mentre l'avventura di Liko e Roy inizierà ad aprile 2023. In alto potete osservare il video sul canale ufficiale italiano di Pokémon che riassume l'avventura di Ash e tutte le notizie che lo coinvolgono, più una prima illustrazione con i nuovi personaggi e il ritorno di Rayquaza.