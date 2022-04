Addio all'autore di Doraemon e altre serie leggendarie: Fujiko Fujio A ci lascia a 88 anni

Ci sono leggende il cui nome resterà impresso non soltanto nell'industria di manga e anime e che non verranno dimenticate dopo la loro morte. Lo stesso accadrà a Fujiko Fujio A, all'anagrafe Motoo Abiko, co-autore di Doraemon e mangaka di tante altre serie che purtroppo ha detto addio a questo mondo.

Fujiko Fujio A è uno dei mangaka che ha creato un pezzo di cultura pop giapponese e mondiale. Iniziò la sua carriera negli anni '50 in compagnia di Hiroshi Fujimoto, autore che avrebbe composto l'altra metà della coppia Fujiko Fujio. Durante la sua carriera ha scritto o partecipato a decine di manga, come Obake no Q-Taro, una delle prime serie pubblicata nel 1964, Manga-michi, Doraemon, Pro Golfer Saru, Carletto il principe dei mostri, Nino il mio amico ninja, Superkid eroe bambino, Chimpui, Martina e il campanello misterioso e tante altre, molte delle quali sono notissime anche in Italia grazie agli anime tratti.

Il creatore è stato trovato morto nella sua residenza di Kawasaki, a Tokyo, nella mattina del 7 aprile 2022. La polizia ha risposto a una chiamata dove veniva riportato che qualcuno era svenuto nella casa dell'artista alle 8:40 secondo il fuso orario giapponese. Quando la polizia è arrivata, hanno trovato il corpo esanime di Motoo Abiko. Ci sono indagini in corso, ma le cause del decesso sembrano naturali non essendoci ferite sospette. Fujiko Fujio A aveva 88 anni.

Il mondo dei manga perde così uno dei volti che lo ha plasmato, rendendolo ciò che conosciamo oggi.