L'addio di Boruto: lo scontro con Kawaki nell'episodio 292

Il finale della prima parte dell'anime di Boruto coincide con una delle sequenze più emozionanti dell'intera opera sequel di Masashi Kishimoto, perfettamente adattata dallo Studio Pierrot. La Saga dell'Assalto di Code porta Boruto e Kawaki a battersi per il futuro del mondo ninja e per il bene del Settimo Hokage.

L'episodio 291 di Boruto aveva proposto agli spettatori una sfida tra Karma, quello nero del biondo ninja di Konoha e quello bianco e fallace di Code, l'erede della volontà degli Otsutsuki e ultimo dei Kara. Questa battaglia ha permesso a Boruto di acquisire maggior consapevolezza sul suo Karma, ma dall'altra parte gli ha fatto esaurire le energie perdendo il controllo del suo corpo in favore di Momoshiki.

La nuova apparizione di Borushiki permette agli spettatori di saggiare la potenza di questo pericoloso personaggio che mise fine al Rinnegan di Sasuke Uchiha. In rapida sequenza, Borushiki scaglia tre Rasengan Titanici, convicendo Code a darsi alla fuga. Tuttavia, nel tentativo di rapire Kawaki, Code viene ferito da un Rasengan Proiettile.

A quel punto, sul campo di battagli arrivano altre due pedine. Shikamaru con la sua tecnica dell'ombra ferma Borushiki, mentre Naruto Modalità Eremitica mette in salvo Kawaki. Con il loro arrivo, tuttavia, la situazione precipita.

Code prende in ostaggio Shikamaru e propone a Momoshiki di schierarsi dalla sua parte e di uccidere il Settimo Hokage per vendicarsi della sua morte. Accettando, Momoshiki nel corpo di Boruto prepara un Rasengan Titanico per uccidere Naruto.

La morte imminente di Naruto permette a Kawaki di risvegliare il Karma, nuovamente impiantato nel suo corpo da Amado. Ora in possesso dei poteri che furono di Isshiki, Kawaki riesce ad assorbire il Rasengan di Boruto e salvare l'Hokage.

Comincia dunque una battaglia inaspettata, quella tra Boruto, controllato da Momoshiki, e Kawaki, il quale riesce ora a controllare il Daikokuten e il Sukunahikona. Nel mezzo dello scontro, Boruto riesce a riaprire gli occhi e a prendere parzialmente il controllo del suo corpo, permettendo a Kawaki di infliggere un colpo decisivo. Cercando di schiacciare Boruto con i cubi giganti richiamati dal Daikokuten, Naruto interviene in favore di suo figlio.

Naruto abbraccia Borushiki e non intende in alcun modo permettere a Kawaki di eliminare suo figlio. Tuttavia, un Boruto rassegnato al destino allontana suo padre con l'Arte del Vento e chiede a suo fratello di ucciderlo. Dunque, Kawaki trafigge Boruto e lo uccide con i poteri del Karma.