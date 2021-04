Addio al compositore di Dragon Ball Z e Goldrake: ci lascia la leggenda Shunsuke Kikuchi

Tutti coloro cresciuti negli anni '80 e '90 hanno ascoltato almeno una volta le sinfonie di Shunsuke Kikuchi. Nato a Hirosaki il primo novembre 1931, negli anni si è dato molto da fare nel settore degli anime. Tra i suoi primi lavori ci sono L'Uomo Tigre, Babil Junior e Doraemon, mentre negli anni '80 e '90 si occupò di Dragon Ball e Dragon Ball Z.

Tutte musiche che lo hanno reso una leggenda, purtroppo però quella leggenda si è spenta da pochi giorni. Nelle scorse ore è stato infatti confermato che il compositore Shunsuke Kikuchi è deceduto all'età di 89 anni, il 24 aprile 2021. L'informazione è da poco stata resa pubblica dagli organi di stampa giapponesi, con Kikuchi da tempo alle prese con alcune cure mediche. Il funerale è stato organizzato in modo da mantenere una cerimonia privata per i parenti.

Molto fedele alla Toei Animation, Kikuchi si è occupato di tanti anime. Oltre Dragon Ball Z e gli altri titoli citati in precedenza, spiccano anche i lavori su Goldrake e Mazinga, con tutte le loro serie, e su Dr. Slump. Il suo contributo non si è limitato solo agli anime, partecipando anche ai tokusatsu, in particolare con Kamen Rider, partecipando infine al componimento delle colonne sonore anche di alcune pellicole e serie TV nipponiche.

La sua carriera si fermò sul finire degli anni '90, anche se partecipò al rifacimento Dragon Ball Kai nel 2011.