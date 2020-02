Addio innocenza, in Giappone è arrivata l'esilarante parodia porno di Weathering With You

Ad oltre sei mesi dalla sua uscita, Weathering With You sta finalmente completando il suo "tour" internazionale con quasi 200 milioni di dollari incassati. Il film si è rivelato un successo su tutta la linea ed ovviamente, alcune aziende operanti nel settore per adulti non si sono lasciati sfuggire l'occasione per fare un po' di soldi facili.

È stata quindi presentata poco fa la prima parodia pornografica ufficiale del film di Makoto Shinkai, intitolata "Pu**y With You". Al di la del titolo assolutamente esilarante, è stato rivelato che questo peculiare adattamento live-action durerà la bellezza di 120 minuti e riproporrà in qualche modo gli eventi del film con le dovute modifiche. I poteri d Hina infatti, qui interpretata dalla classe '98 Aoi Kururugi, presenteranno delle caratteristiche davvero singolari che purtroppo non possiamo descrivervi.

Quella attuale è la seconda parodia a luci rosse di un film di Shinkai. Anni fa infatti, un'altra società decise di creare un adattamento per adulti di Your Name, intitolandolo "Your Rope". Per quanto possa sembrare assurdo, in Giappone i DVD vendono parecchie copie e considerando che il prezzo di ognuno è di circa 50 dollari, capirete perché le aziende risulta terribilmente conveniente creare questi lungometraggi.

Vi ricordiamo che Makoto Shinkai ha recentemente parlato del suo film dicendosi parzialmente insoddisfatto del lavoro compiuto e nel caso in cui voleste approfondire l'argomento, vi rimandiamo alla nostra recensione di Weathering With You.