Addio a John Romita Sr, lo storico disegnatore di Spider-Man e creatore di Punisher

Ci sono stati tanti autori e disegnatori che hanno contribuito a rendere la Marvel la casa editrice famosa in tutto il mondo che è oggi. Se le menti dietro i personaggi come Stan Lee sono leggendarie, non va dimenticato il contributo di tanti disegnatori. E uno di coloro che va ricordato è John Romita Sr.

Purtroppo è stata confermata nelle scorse ore la scomparsa di John Romita Sr, il fumettista americano che ha lavorato per trent'anni con la Marvel. Padre di John Romita Jr, è morto a 93 anni il 12 giugno 2023. A darne l'annuncio è stato proprio il figlio fumettista sui social. John Romita Sr., nato il 24 gennaio 1930 a Brooklyn, New York, da una famiglia di origini italiane, ha segnato la collana di The Amazing Spider-Man negli anni 60, prendendo il posto di Steve Ditko, mentre negli anni successivi ha creato The Punisher, uno degli eroi più violenti in casa Marvel.

Romita è entrato a far parte di Marvel Comics nel 1950 e ha iniziato la sua carriera disegnando per diversi titoli, tra cui romance, western e supereroi. Tuttavia, è diventato famoso soprattutto per il suo contributo al personaggio di Spider-Man. Nel 1965, dopo il ritiro di Steve Ditko, Romita fu scelto per prendere in mano le redini artistiche dell'Uomo Ragno. Il suo stile distintivo e dinamico ha portato un nuovo look a tutti i personaggi, definendo molti degli aspetti visivi che oggi identifichiamo come parte integrante dell'iconografia di Spider-Man.

Oltre al suo lavoro su Spider-Man, Romita ha anche collaborato alla creazione di un altro personaggio indimenticabile: The Punisher. Nel 1974, insieme allo scrittore Gerry Conway, ha introdotto Frank Castle, l'ex marine determinato a vendicarsi dei criminali dopo la morte della sua famiglia, nel mondo fumettistico. Il design iconico del personaggio, con il suo teschio bianco sul petto, è stato realizzato da Romita.

La carriera di Romita si estende su diverse decadi ed è stato coinvolto in numerosi progetti di successo. Il suo contributo nel plasmare l'aspetto visivo di personaggi come Spider-Man e The Punisher ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dei fumetti. La sua abilità nel creare illustrazioni dettagliate, unita a una narrazione visiva coinvolgente, lo ha reso una delle icone più amate dell'industria dei fumetti. John Romita Sr. continuerà a essere celebrato per il suo talento artistico e per il suo contributo all'evoluzione dei personaggi e delle storie che amiamo anche dopo la sua scomparsa.