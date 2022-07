Addio Kazuki Takahashi: un commovente cordoglio globale per l'autore di Yu-Gi-Oh

Yu-Gi-Oh è stato un pezzo d'infanzia per tutti. A partire da quel cartone animato trasmesso su Mediaset dove i contendenti si sfidavano a colpi di carte, passando poi per il vero gioco di carte prodotto da Konami e che ha contribuito a far sbocciare amicizie e rivalità in ogni luogo. Tutto ciò è stato dovuto al genio di Kazuki Takahashi.

L'autore di Yu-Gi-Oh purtroppo ci ha lasciati il 6 luglio, con cause ancora da chiarire bene. Inutile dire che si tratta di una scomparsa estremamente importante per tutti, e quindi in rete non sono mancati i messaggi in proposito. A unirsi al cordoglio globale c'è stato Eric Stuart, doppiatore di Seto Kaiba e supervisore dell'edizione dell'anime di 4Kids Entertainment, quella che poi fu usata in gran parte del mondo. Il cordoglio arriva ovviamente anche da Konami, l'azienda che ha commercializzato e sta ancora espandendo il gioco di carte di Yu-Gi-Oh.

Ma sono soprattutto i fan ad aver fatto sentire la loro voce. Twitter è ricco di carte mostrate in onore del mangaka, c'è chi spera che la carta "Mostro Resuscitato" abbia effetto in questo caso e chi si dice disposto a creare una combinazione di carte capace di avere effetto. La morte di Kazuki Takahashi ha colpito quindi tutti, indistintamente, anche chi non ha letto il manga ma ha vissuto questo mondo soltanto con l'anime o soltanto con il gioco di carte.

E grazie ancora al sensei per aver creato un mondo che continuerà ad andare avanti e che quindi farà ancora compagnia, creando rapporti di ogni tipo.