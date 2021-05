L'addio a Miura del sensei Morikawa: l'autore ricorda un aneddoto col padre di Berserk

La notizia della morte di Kentaro Miura, il papà di Berserk, ha scosso tutto il mondo. La perdita improvvisa a soli 54 anni di un autore così talentuoso e importante non solo per l'industria dei manga ma per la narrativa in generale è stata un duro colpo. Al cordoglio si sono uniti i fan di ogni genere e naturalmente anche i suoi colleghi mangaka.

Tramite i loro account Twitter, vari sensei hanno pubblicato i messaggi di condoglianze per questa grave perdita. C'è chi ha espresso il lutto con un messaggio di addio e chi è ancora senza parole come Yusuke Murata di One-Punch Man. George Morikawa, autore di Hajime no Ippo, ha deciso però di dedicare un messaggio importante a Kentaro Miura, ricordando il primo incontro tra i due.

Morikawa aveva 19 anni e aveva già cominciato a lavorare come mangaka. Tuttavia si trovava in difficoltà e chiese il supporto di altri assistenti e in quel momento si presentò da lui un Kentaro Miura 18enne, uno sconosciuto. Morikawa voleva sapere come disegnasse questo ragazzo per farsi un'idea e ricevette il suo quaderno, ricco di disegni di fate e mostri. Il suo tratto, fatto con una matita spessa, era già di alto livello. Quando gli chiese cosa fosse, Miura gli rispose che era un progetto su cui stava lavorando.

Il giovane aspirante mangaka fu respinto poco dopo perché Morikawa non aveva nulla da insegnargli: il sensei di Hajime no Ippo sapeva che Kentaro Miura avrebbe scritto un manga ottimo e dopo qualche anno fu pubblicato Berserk sulla rivista di casa Hakusensha. Il rapporto tra i due è rimasto saldo nel corso degli anni, tanto che Kentaro Miura ha festeggiato i successi di Hajime no Ippo dedicando un disegno al manga, come si può vedere in basso.