Addio, Eri è il lungo oneshot dell'autore di Chainsaw Man: disponibile su MangaPlus

Tatsuki Fujimoto non è un autore come gli altri. Il mangaka ha pubblicato tantissimi oneshot prima di tentare una serializzazione con Fire Punch ed è riuscito poi a sorprendere tutti con Chainsaw Man su Weekly Shonen Jump, di certo la sua opera più famosa finora. Eppure la sua carriera non è di certo finita.

Infatti il mangaka sta preparando Chainsaw Man parte 2, ma Fujimoto ha tante idee che vuole mettere in pratica. Una di queste è stata Look Back, pubblicata lo scorso anno; la seconda invece è Addio, Eri, un lungo oneshot annunciato negli scorsi giorni a sorpresa. Addio, Eri è infatti composto da ben 200 pagine, quasi un unicum per i capitoli autoconclusivi, e narra una storia molto particolare dove la creazione riesce ancora una volta ad aiutare a superare una perdita. Ma di cosa parla Goodbye, Eri, il nuovo oneshot dell'autore di Chainsaw Man?

Yuta è un dodicenne che si ritrova a filmare ogni momento della vita della madre, ormai morente. Il ragazzo passerà i giorni a filmare lei e altre scene, ma non riuscirà a filmare quello finale per paura, allontanandosi dall'ospedale. Tutti i filmati verranno però adattati in un film e presentati a scuola durante un festival, ma non verranno compresi da nessuno. Soltanto Eri si appassiona a questo cortometraggio del ragazzo e lo invoglierà a migliorarsi guardando insieme una marea di film.

Yuta inizierà così a filmare anche queste lunghe sessioni con Eri e, all'inizio del progetto di un nuovo film, deciderà di narrare la sua storia con questa ragazza. Anche lei, come la madre di Yuta, sta per morire e vuole essere immortalata e ricordata. In un lunghissimo processo creativo, che coinvolgerà anche tante esplosioni, Yuta riuscirà a superare il dramma di Eri e ad accettare anche la morte della madre con un pizzico di fantasy in questo lunghissimo oneshot cinematografico.