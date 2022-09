Addio a Shichiro Kobayashi, leggendario direttore artistico di Lupin III, Berserk e altri

Ci sono alcuni nomi che hanno fatto la storia dell'animazione nipponica. Anche se le cose si sono evolute dagli anni '60 a oggi, ci sono certe cose che non cambiano, come la necessità di avere persone talentuose e con tanto estro al timone. Cos'hanno in comune anime del calibro di Lupin III, Berserk, Cobra, Rocky Joe e tanti altri famosi?

Il nome è Shichiro Kobayashi, che ha lavorato nel 1964 per Toei Animation entrando nel mondo dell'animazione. Dal 1968 ha stabilito la Kobayashi Production e da lì la sua carriera è decollata come direttore artistico, partecipando agli anime già menzionati sopra più Dokonjo Gaeru, Le Avventure di Gamba, Ganso Tensai Bakabon, Lamù, Nodame Cantabile e tanti altri ancora.

Purtroppo Shichiro Kobayashi è deceduto in questi giorni. Il leggendario direttore artistico ci ha lasciati il 25 agosto 2022 a 89 anni a causa di insufficienza cardiaca congestizia. Si perde quindi una persona di uno spessore incredibile e che ha lavorato per tanti anni al comparto artistico di anime di primo livello. Non a caso ha ricevuto il premio Nihon Anime Taisho nella categoria "arte" nel 1986, o il Tokyo International Anime Fair Award of Merit nel 2009, ma anche il premio Film Award of Merit dal governo giapponese nel 2011.

Ci dice quindi addio un gigante degli anime dello scorso secolo. Un'altra grande perdita nel mondo dell'intrattenimento nipponico dopo quella di Kazuki Takahashi qualche mese fa.