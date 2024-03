Addio Super Hero! In Dragon Ball Super 104 comincia una nuova saga: ma che succederà?

Questi primi mesi del 2024 ci hanno portato un dolore terribile. Il nostro caro maestro Akira Toriyama è morto, lasciando la sua opera totalmente nelle mani di Toyotaro. In Dragon Ball Super sta per cominciare una nuova era, un punto zero che molto presto inaugurerà un nuovo arco narrativo.

La Saga di Super Hero è uno degli archi più sfortunati del manga. Per quasi due anni i lettori hanno dovuto seguire una storia già conosciuta, vista al cinema nel giro di meno di due ore. La sconfitta di Cell Max, comunque, ha dato il via a una mini saga divertente e adrenalinica, che nei prossimi giorni culminerà mettendo in chiaro chi sia il Guerriero Z più forte.

Stando alle ultime informazioni, Dragon Ball Super 103 chiuderà il post Super Hero. Dopodiché, finalmente, comincerà un nuovo arco narrativo. Ma che cosa dovremmo aspettarci da Toyotaro, ricordiamo ora rimasto senza il suo maestro Toriyama?

Le ipotesi sono due. Visto e considerato il titolo del capitolo 103 – "Ereditando il futuro" -, non è da escludere che Goku possa abbandonare per un po' la scena, esattamente come già successo nell'arco appena finito. Probabilmente, Gohan diventerà il protagonista di Dragon Ball Super e in questo caso le possibilità di vedere una saga incentrata su di lui sono piuttosto elevate.

Non dimentichiamoci, però, che Dragon Ball Super è ad appena un anno da "The End of Z". Il tempo stringe e Toyotaro dovrebbe accelerare. A questo punto, allora, il ritorno di Black Freezer in Dragon Ball Super 104 è un obbligo. Indizi più certi sul futuro della serie arriveranno solo con l'uscita di Dragon Ball Super 103.

