Addio a Taichi Kiriyama, character designer di MAID iN HEAVEN SuperS

La morte di qualcuno è sempre un evento traumatico, per i famigliari quanto per tutte le persone ad essa vicine. Se poi a morire è un personaggio pubblico, allora tale tragedia ha molta più risonanza e colpisce i cuori di tantissime persone. Proprio come per la notizia che vi riportiamo qui oggi.

Ci addolora comunicarvi che attraverso il proprio account Twitter, il dipartimento editoriale della divisione manga dell'editore Core Magazine ha reso noto nella serata di ieri 31 ottobre, la dipartita del Character Design di personaggi per adulti, illustratore e mangaka, Taichi Kiriyama.

Come riportato dal messaggio di commiato scritto dall'editore per il quale lui lavorava, e che potete leggere in lingua originale in calce all'articolo, Kiriyama non è deceduto in queste ore, ma negli ultimi giorni di luglio di quest'anno.

Taichi Kiriyama, durante la sua carriera, ha creato e progettato personaggi di giochi per adulti quali: Sexfriend di CODEPINKS e MAID iN HEAVEN SuperS di PIL. Entrambi i giochi hanno raggiunto un discreto successo, dai quali poi sono state tratte anche serie animate. Oltre a questi, è conosciuto per diverse raccolte di illustrazioni e manga come Inviations. Le sue opere sono apparse sulle riviste del Core Magazine, più nello specifico su Comic Hotmilk e Comic Megastore α.

Addio, Taichi Kiriyama.



