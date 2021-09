Addio a Takao Saito: il leggendario mangaka di Golgo 13 ci lascia a 84 anni

Ci sono mangaka che, nonostante l'età, lavorano continuamente sulle loro opere, portandole avanti anche tra difficoltà e stanchezza grazie a una dedizione incrollabile. Takao Saito era uno di questi. Nato nel novembre 1936, l'autore debuttò nel 1955 con Kuki Danshaku, ma la sua opera più famosa è Golgo 13, con il quale vinse il premio Shogakukan.

Takao Saito purtroppo ci ha lasciati il 24 settembre 2021 a 84 anni a causa di un cancro al pancreas. Il prolifico mangaka ha però deciso di non lasciare la sua grande opera incompiuta nonostante la sua morte. Infatti ha lasciato alla Saito Production il compito di continuare Golgo 13, di recente arrivato al 201° volume e battendo Kochikame per il manga più lungo di sempre; un testa a testa tra il suo manga e quello di Akimoto che durava da decenni.

La Shogakukan ha rivelato che Saito stesso ha spinto per far proseguire il manga senza di lui, affidando la produzione a un gruppo di artisti scelti insieme al dipartimento editoriale della rivista Big Comic Magazine e di alcuni sceneggiatori. Nonostante la lunghezza infatti, Golgo 13 era più attivo che mai con uno spin-off annunciato da qualche mese, il primo per la serie.

Takao Saito è riuscito a creare un'opera immortale e che continuerà ancora, portando avanti la sua memoria.