Addio, Team Rocket! Il trio abbandona Pokémon nel nuovo episodio

Manca ormai soltanto qualche settimana a un momento che, fino a qualche anno, fa sembrava davvero impossibile da prevedere. Ad aprile ci sarà il debutto di Liko e Roy, i due nuovi protagonisti che viaggeranno per il mondo insieme ai loro pokémon in un anime nuovo di zecca. Ciò vuol dire che ci sarà un netto cambio di cast nell'anime di Pokémon.

L'ultimo episodio con l'addio di Ash Ketchum è vicino, e quindi ci sarà un cambio tra i frontman della serie. Tuttavia, questo non è l'unico personaggio a salutare la serie. Mentre c'è una carrellata di ricordi con gli ultimi episodi, che hanno portato anche in dote alcuni dei vecchi pokémon del protagonista, c'è anche un altro gruppetto di personaggi da salutare definitivamente.

Il nuovo episodio di Pokémon ha visto il team Rocket di Jessie, James e Meowth affrontare per l'ennesima volta Ash, Pikachu e gli altri personaggi. Ovviamente vengono sconfitti e sparati via nel cielo, anche grazie ai poteri di Latias. All'atterraggio, però, il terzetto inizia a litigare. I loro pokémon rimangono nei paraggi, ma i tre ladri decidono di separarsi definitivamente, abbandonando le creature che li hanno affiancati per gli anni lì, nella natura.

E così anche il team Rocket abbandona Pokémon. Sicuramente non mancheranno altri nemici, ma quelli che sono stati gli avversari più iconici dell'anime, a quanto pare, non ci saranno. E infine, Jessie, James e Meowth se ne vanno con un'ultima sconfitta ma anche con tante esperienze di cui fare tesoro nel corso delle loro prossime vite.