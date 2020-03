Addio, The Seven Deadly Sins: primi spoiler per il capitolo 346, l'ultimo

Si sta per chiudere l'era della Britannia e delle sue storie di demoni e dee, di umani e di un gruppo di cavalieri sacri chiamati i Sette Peccati Capitali. Dopo una serializzazione lunga ben sette anni e mezzo, Nakaba Suzuki sta per chiudere The Seven Deadly Sins. Il capitolo 346 sarà l'ultimo e aprirà la rivista Weekly Shonen Magazine il 25 marzo.

Un po' in anticipo rispetto alle solite tempistiche, sono arrivati i primi spoiler del capitolo conclusivo di The Seven Deadly Sins, il 346. Questo finale sarà pubblicato su Weekly Shonen Magazine numero 17 con copertina e pagine a colori d'apertura, degne del finale di una delle opere che ha segnato il decennio scorso.

Dopo aver saputo della gravidanza di Elizabeth, The Seven Deadly Sins 346 si apre diversi anni dopo l'ultimo capitolo. Il figlio di Meliodas e della sua compagna è ormai un bambino arzillo e pimpante, con i capelli lunghi bianchi e due occhi di colori diversi come la madre. Riesce a scappare dal castello e a rifugiarsi nei vicoli stretti di Lioness insieme ad altri bambini mentre le guardie lo cercano, ma rimane da solo cercando qualcuno con cui giocare. Mentre girovaga per la fortezza, viene preso alle spalle dalla madre Elizabeth da cui però scappa.

La fuga non ha vita lunga dato che si ritrova subito davanti il padre accompagnato da Ban, Gowther, Diane e King. Tristano attacca il padre, provocando uno scontro dove ovviamente non ha possibilità di vittoria. Durante alcuni festeggiamenti, Gowther impianta in Tristano alcune delle memorie di Meliodas, le continue lotte per salvare Elizabeth alla morte di Escanor, che provocano commozione nel bambino. Fuori la capitale, Meliodas e Tristano si allenano nel combattimento quando Elizabeth li chiama.

Il capitolo finale di The Seven Deadly Sins si chiudono con padre e figlio che osservano il cielo azzurro. Il mondo continuerà con il sequel The Four Knights of Apocalypse.