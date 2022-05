Addio Eri diventa un volume: ecco quando arriva in Giappone

Nel 2021 fu il turno di Look Back, un oneshot estremamente toccante scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, già autore di Fire Punch e Chainsaw Man e che attualmente è in pausa dalla serializzazione. Nel mentre però l'autore sta confermando di avere tante idee e in questo 2022 ha fatto il bis con Addio Eri.

Ancora una volta è stato il turno di un oneshot estremamente lungo, anche più lungo del precedente. Sono ben 200 stavolta le pagine dedicate ad Addio Eri, un oneshot che si è rivelato un successo su MangaPlus nel giro di pochi giorni. Nonostante la sua natura da capitolo autoconclusivo, il nuovo racconto di Fujimoto è abbastanza lungo da essere pubblicato in un tankobon a sé stante. E infatti, come accaduto lo scorso anno per Look Back, anche Addio Eri diventerà un volume.

L'editor Shihei Lin, che si occupa di curare i lavori di Fujimoto, ha annunciato che Addio Eri verrà pubblicato il 4 luglio 2022 in Giappone in formato tankobon. In prossimità dell'arrivo nelle fumetterie verrà svelata anche la copertina del volume. Ciò vuol dire che tra qualche anno ci sarà la possibilità di vederlo anche in Italia, come accaduto con le altre opere con raccolte di storie brevi che Star Comics ha annunciato recentemente durante il Napoli Comicon 2022.