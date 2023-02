Adesso esiste la carne degli anime: arriva la vendita in Giappone

Da anni i mangaka e animatori propongono i loro personaggi anche mentre mangiano, talvolta rappresentandoli mentre si gustano cibo tipico giapponese, altre volte pietanze più generiche. Le scene dei cibi animati da Studio Ghibli sono impresse nella mente di tutti gli appassionati di questi prodotti. C'è però un cibo che non è mai stato vero.

La carne che è sempre stata mangiata dai protagonisti degli shonen, quella con un osso pieno zeppo di carne da mangiare, è praticamente impossibile da trovare nella realtà. Almeno lo era fino a ora, dato che in Giappone qualcuno ha pensato di ricrearla. E il ringraziamento per la creazione della carne degli anime va agli artigiani di Seto, una città nella prefettura di Aichi, che l'hanno ricreata a mano.

Il nome ufficiale scelto è "Carne con l'osso dei manga", con questo cilindro di carne avvolto per l'appunto intorno all'osso che permette di affondarci i denti e di riempirsi la bocca. L'immagine in basso vi mostra il risultato finale di questo pezzo di manzo della dimensione di 26 centimetri. L'osso è disponibile in due versioni, una completamente bianca come si vede sempre negli anime, e un'altra invece più scurita, che rappresenta di più la realtà.

La carne è, naturalmente, commestibile, con tanta carne di bovino raggruppata su quest'osso per ricreare la stessa sensazione che dà la carne di un anime. Ora quindi anche voi potete mangiare come faceva Goku, che però non si sfamava soltanto con questi: sapevate che sono stati creati ufficialmente anche i senzu di Dragon Ball?