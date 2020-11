Adesso sarà possibile laurearvi in anime e manga grazie a questa università

Ci sono centinaia e centinaia di indirizzi universitari che rappresentano il mondo accademico, ovviamente a volte ne vengono aggiunti di nuovi in questo mondo in continuo cambiamento. C'è un'università in Giappone che ha annunciato un indirizzo di anime e manga.

C’è un’università che sembra essere al passo con i tempi, infatti l’università in questione ha appena annunciato che aprirà le iscrizioni ad un corso incentrato su anime e manga. La news arriva da Crunchyroll, che oltre a regalarci emozioni ogni settimana con le nuove uscite, ha riportato l’annuncio della Kaishi Professional University, una scuola privata situata nella prefettura di Niigata, in Giappone. Questo significa che gli iscritti a questa università si laureeranno in queste discipline nei prossimi anni, visto che il dipartimento dovrebbe essere operativo a partire da aprile 2021.

Nel suo primo anno, l’università avrà 80 studenti, che avranno corsi di teoria e pratica su animazione, manga, character design, game design, computer grafica, web design, merchandising, pubblicità, montaggio video e molto altro.

Al momento, la Kaishi Professional University aprirà le iscrizioni il primo dicembre. Il primo test d’ingresso si svolgerà due settimane dopo e sarà la scuola a decidere chi verrà ammesso a questo nuovo corso. Chissà se ci sarà anche un corso dedicato al doppiaggio, e a proposito, il doppiaggio del nuovo film di Evangelion è ufficialmente terminato, e quello de L'Attacco dei Giganti ha lasciato il doppiatore di Eren in lacrime.

Che ne pensate di questo nuovo indirizzo? Vi iscrivereste a questa università? Fatecelo sapere nei commenti!