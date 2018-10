Adi Shankar, produttore di Castlevania, al lavoro sull'adattamento di The Legend of Zelda?

La scorsa settimana è uscita la seconda stagione della serie animata di Castlevania. Il produttore della serie Adi Shankar, come recentemente svelato, sembrerebbe già coinvolto in nuove trattative per realizzare un altro adattamento. Questa volta, a tema The Legend Of Zelda.

Adi, secondo il rapporto di The Wrap, era in trattativa per produrre una serie a fianco di una "società iconica di giochi giapponese" e, sempre secondo il rapporto, sembrerebbe che la serie in questione possa essere The Legend of Zelda di Nintendo.



Nel suo post di Instagram, Adi si limita a spiegare ciò che segue: "Posso confermare che sto lavorando con un'iconica società giapponese di giochi per adattare una delle loro serie di videogiochi. Il 16 novembre alle 13 ho intenzione di annunciare di cosa si tratta. Vi amo tutti. Grazie per avermi seguito in questo viaggio. Intrattenervi ragazzi continua ad essere un privilegio."

Nintendo ha dichiarato, invece, che non ha nulla da annunciare su questo argomento.

Da diverso tempo, ormai, giravano dei rumors sull’uscita di un titolo a tema Zelda su Netflix. Il rapporto di The Wrap insieme all’annuncio, di non molto tempo fa, di un film di Mario realizzato da Illumination Entertainment, darebbe ulteriore forza a questi rumors.

Rimaniamo in attesa di nuove informazioni.



Cosa ne pensate? Se si dovesse concretizzare, guardereste la serie in questione?