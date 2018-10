Adidas amplia la collezione di scarpe di Dragon Ball: Vegeta avrà le sue sneakers

Recentemente stiamo assistendo ad una particolare collaborazione tra la nota serie di Akira Toriyama, Dragon Ball, e la famosissima azienda di calzature e abbigliamento sportivo, Adidas. Dopo l'ultimo annuncio di qualche tempo fa, sono state svelate delle nuove scarpe, questa volta ispirate a Vegeta.

Recentemente, l'account Twitter "sneaker_wars" ha condiviso proprio le foto di queste sneaker. Come potete vedere più in basso le scarpe sono state realizzate per richiamare i colori principali del Principe dei Sayan. Di conseguenza il blu e il giallo dominano in queste calzature.

Queste scarpe, come le altre che sono state annunciate nell'ultimo periodo, faranno parte di una collezione a tema Dragon Ball Z. La prima ondata di sneakers, quelle ispirate a Goku (ZX500, vendute a $170) e Freezer (Yung-1, vendute a $150), sono uscite lo scorso 29 settembre. Quelle di Gohan e di Vegeta, invece, sono di prossima uscita.

Ovviamente questi personaggi non saranno i soli ad avere delle scarpe a tema. Usciranno infatti anche delle sneakers ispirate a Cell, a Majin Bu e al drago Shenron, per un totale di sette calzature, a ricordare quasi le famose sette Sfere del Drago.

Per chi fosse interessato, ricordiamo che sono usciti recentemente dei nuovi dettagli sul ruolo che Vegeta ricoprirà nel prossimo film della serie, Dragon Ball Super: Broly.