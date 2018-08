Adidas ufficializza la linea di scarpe ispirata a Dragon Ball Z

Avviata ufficialmente, dopo i leak dei mesi scorsi, la collaborazione tra il celebre marchio di abbigliamento sportivo Adidas e il franchising di Dragon Ball Z. Sono state pubblicate anche le prime immagini.

Adidas ha rilasciato le prime immagini ufficiali delle sneakers ispirate all'universo di Dragon Ball Z, creato da Akira Toriyama.

Per i nati tra gli anni '80 e '90 e per i fan più giovani, poter indossare l'abbigliamento ufficiale dei nostri artisti marziali preferiti è un piccolo sogno che si avvera, - soprattutto considerando che un tempo chi desiderava vestire le insegne dei propri idoli in 2D si vedeva costretto a disegnarle lui stesso sui propri indumenti.

Per adesso sono state rese pubbliche soltanto le foto dei primi due modelli ispirati ai personaggi di Son Goku e Freezer. Lungi dal voler proporre un design infantile che espliciti l'appartenenza all'universo degli anime, le grafiche proposte si rifanno ai colori principalmente indossati dai suddetti personaggi, - arancione e blu per Goku e bianche e viola per Freezer.

Tuttavia i fan degli altri personaggi non devono disperare; benché non siano ancora uscite immagini ufficiali, ci sono stati dei leaks riguardanti i prossimi prodotti che saranno ispirati a Cell, Majin Buu, Gohan e forse persino al drago Shenron, - fermo restando che si tratta di notizie non ancora confermate.

La serie di Dragon Ball è nata come manga nel 1984, serializzata sulla rivista Weekly Shonen Jump. I diritti per un adattamento in italiano sono stati rilevati da Star Comics, che ha pubblicato i primi volumi a metà degli anni '90. Ancora più celebre del manga è la serie animata prodotta dalla Toei Animation, portata in Italia da Mediaset.